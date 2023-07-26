На Закарпатье ребенок обнаружил свою маму мертвой в доме: кто совершил убийство

Злоумышленник уже задержан.
На Закарпатье 15-летняя девочка обнаружила в доме мертвой свою маму. Она сразу обратилась в полицию.
Об этом сообщили в полиции региона.
Девушка рассказала правоохранителям, что она проживала вместе с матерью и ее 47-летним сожителем.
Одна из версий, которую отрабатывали полицейские, — к преступлению причастен сожитель потерпевшей. В ходе расследования он пытался предоставить следствию ложные показания, даже придумал себе алиби, которое во время проверки опровергло правоохранители.
Сотрудники полиции задержали 47-летнего подозреваемого.
"Известно, что между ним и женщиной в тот день возник конфликт, во время которого он нанес ей телесные повреждения и покинул дом", — уточнили в полиции.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. За совершенное задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование по делу продолжается.
Напомним, в Житомире 41-летний местный житель зарезал 23-летнего военнослужащего. Трагедия произошла из-за замечаний мужчине.
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