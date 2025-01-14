На Закарпатье рецидивист, которого пытались мобилизовать, украл 27 тысяч евро из ТЦК и сбежал: детали инцидента

В кабинете начальника он якобы похитил 27 тысяч евро.

На Закарпатье бывший рецидивист, доставленный в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии воспользовавшись отмычкой, сломал замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, в кабинете он якобы похитил 27 тысяч евро, которые руководитель учреждения якобы собирал для военных ВСУ на закупку дронов. После совершения преступления мужчина скрылся через окно.

Полиция немедленно отреагировала на событие, объявив беглеца в розыск. По всей области введен план "Перехват".

Напомним, В Винницкой области в ТЦК хотели мобилизовать 57-летнего отца, сыновья которого воюют. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

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