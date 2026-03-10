- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 704
- Время на прочтение
- 1 мин
На Закарпатье ромы палками разбили бус ТЦК — журналист (видео)
Полиция вмешалась в инцидент между ромской общиной и ТЦК на Закарпатье.
На Закарпатье ромы с палками напали на бус ТЦК, разбили окна и хотели вытащить из авто военного.
Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в Telegram, опубликовав соответствующее видео.
По его словам, в Ужгородском районе во время попытки мобилизации одного из мужчин произошел конфликт между ромами и представителями ТЦК.
«Как видно на видео, которое мне удалось получить, толпа начала нападать на военных с палками и разбила служебный автомобиль», — отметил журналист.
Также во время столкновения пытались вытащить одного из представителей ТЦК. Как узнал Глагола, полиции удалось успокоить нападающих на месте, а конфликт с местными жителями исчерпан.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику 18+
На момент публикации новости полиция Закарпатской области и Закарпатский областной ТЦК и СП инцидент не комментировали.
Ранее сообщалось, что в Киеве проверка документов ТЦК завершилась применением слезоточивого газа.