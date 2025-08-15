На Закарпатье с рельсов сошел поезд: причина удивила / © Укрзализныця

На Закарпатье с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда №39/40, следовавшего из Запорожья в Солотвин. В результате инцидента никто не пострадал: пассажиры и члены поездной бригады находятся в безопасности.

Об этом сообщает Укрзализныця.

По предварительной версии, причиной аварии мог стать «выброс» рельса, вызванный аномальной жарой. Для выяснения всех обстоятельств создадут специальную комиссию.

Из-за чрезвычайного происшествия движение в регионе временно изменено:

Пригородный поезд №6581 (Королево — Батево) теперь будет курсировать только на станцию Виноградов.

Пассажирам рейса №84 (Солотвино — Киев) придется ожидать информации об измененном маршруте.

Железная дорога извинилась за задержки и заверила, что все пассажиры будут доставлены к месту назначения. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, а также разрабатывается дальнейшая логистика движения в регионе.

