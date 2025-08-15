ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
605
Время на прочтение
1 мин

На Закарпатье с рельсов сошел поезд: причина удивила

Аномальная жара на Закарпатье могла повлечь за собой схождение с рельсов пассажирского поезда №39/40 «Запорожье — Солотвино».

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
На Закарпатье с рельсов сошел поезд: причина удивила

На Закарпатье с рельсов сошел поезд: причина удивила / © Укрзализныця

На Закарпатье с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда №39/40, следовавшего из Запорожья в Солотвин. В результате инцидента никто не пострадал: пассажиры и члены поездной бригады находятся в безопасности.

Об этом сообщает Укрзализныця.

По предварительной версии, причиной аварии мог стать «выброс» рельса, вызванный аномальной жарой. Для выяснения всех обстоятельств создадут специальную комиссию.

Из-за чрезвычайного происшествия движение в регионе временно изменено:

  • Пригородный поезд №6581 (Королево — Батево) теперь будет курсировать только на станцию Виноградов.

  • Пассажирам рейса №84 (Солотвино — Киев) придется ожидать информации об измененном маршруте.

Железная дорога извинилась за задержки и заверила, что все пассажиры будут доставлены к месту назначения. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, а также разрабатывается дальнейшая логистика движения в регионе.

Напомним, «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд в направлении Львов — Ворохта из-за высокого спроса на популярные летние маршруты. Также анонсировала запуск дополнительного поезда №265/266 сообщением Киев — Одесса для обеспечения удобного сообщения между городами в пиковые дни августа.

