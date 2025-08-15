- Дата публикации
На Закарпатье с рельсов сошел поезд: причина удивила
Аномальная жара на Закарпатье могла повлечь за собой схождение с рельсов пассажирского поезда №39/40 «Запорожье — Солотвино».
На Закарпатье с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда №39/40, следовавшего из Запорожья в Солотвин. В результате инцидента никто не пострадал: пассажиры и члены поездной бригады находятся в безопасности.
Об этом сообщает Укрзализныця.
По предварительной версии, причиной аварии мог стать «выброс» рельса, вызванный аномальной жарой. Для выяснения всех обстоятельств создадут специальную комиссию.
Из-за чрезвычайного происшествия движение в регионе временно изменено:
Пригородный поезд №6581 (Королево — Батево) теперь будет курсировать только на станцию Виноградов.
Пассажирам рейса №84 (Солотвино — Киев) придется ожидать информации об измененном маршруте.
Железная дорога извинилась за задержки и заверила, что все пассажиры будут доставлены к месту назначения. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, а также разрабатывается дальнейшая логистика движения в регионе.
Напомним, «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд в направлении Львов — Ворохта из-за высокого спроса на популярные летние маршруты. Также анонсировала запуск дополнительного поезда №265/266 сообщением Киев — Одесса для обеспечения удобного сообщения между городами в пиковые дни августа.