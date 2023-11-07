Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Закарпатье СБУ посетила два храма УПЦ МП с обысками – журналист

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
268
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Закарпатье СБУ посетила два храма УПЦ МП с обысками – журналист

Обыски СБУ в храмах УПЦ МП на Закарпатье / Фото: Виталий Глагола

По словам Глаголы, в этих храмах молились о патриархе Кирилле и оправдывали войну РФ против Украины.

СБУ сегодня, 7 ноября, проводит контрразведывательные мероприятия в двух храмах УПЦ МП в Закарпатье.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагол.

По его словам, представители СБУ и Нацполиции посетили обыски в Свято-Михайловский храм в селе Руськи Геевцы, и храм Рождества Божьей матери в селе Червоне.

"Проверяется информация о том, что в этих храмах молились за российское высокое духовенство, благословлявшее российскую армию на вторжение в Украину, оправдывали войну России против Украины и разжигали межконфессиональную рознь. Также проверяется законность размещения храмов на соответствующих земельных участках", — отметил Глагола.

Обыски СБУ в храмах УПЦ МП на Закарпатье / © Виталий Глагола
Обыски СБУ в храмах УПЦ МП на Закарпатье / Фото: Виталий Глагола

Ранее сообщалось, что на Закарпатье работники военкомата пытались вручить повестки священникам УПЦ МП, однако настоятель набросился на них с бранью.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
268
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация