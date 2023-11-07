На Закарпатье СБУ посетила два храма УПЦ МП с обысками – журналист

По словам Глаголы, в этих храмах молились о патриархе Кирилле и оправдывали войну РФ против Украины.
СБУ сегодня, 7 ноября, проводит контрразведывательные мероприятия в двух храмах УПЦ МП в Закарпатье.
Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагол.
По его словам, представители СБУ и Нацполиции посетили обыски в Свято-Михайловский храм в селе Руськи Геевцы, и храм Рождества Божьей матери в селе Червоне.
"Проверяется информация о том, что в этих храмах молились за российское высокое духовенство, благословлявшее российскую армию на вторжение в Украину, оправдывали войну России против Украины и разжигали межконфессиональную рознь. Также проверяется законность размещения храмов на соответствующих земельных участках", — отметил Глагола.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье работники военкомата пытались вручить повестки священникам УПЦ МП, однако настоятель набросился на них с бранью.
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