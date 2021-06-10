На Закарпатье сотрудник СБУ жестоко избил патрульную полицейскую: суд оправдал силовика

Женщина пролежала в больнице с побоями и очень удивилась решению суда.

Сотрудника СБУ, который побил патрульную полицейскую во время ее ночного дежурства на Закарпатье, Мукачевский городской суд оправдал. Пострадавшая с побоями две недели пролежала в больнице и очень удивилась, когда суд отпустил силовика, который на нее напал.

Как говорится в сюжете "Викна Новыны", в ту ночь патрульная с напарником была на дежурстве. Они увидели, что по дороге мчится автомобиль Sкoda, который маневрировал, а потом повернул на заправку.

Водителя остановили для проверки на алкоголь. Как оказалось, он был пьян. На него составили административный протокол, о чем ему и сообщили. Водителю это очень не понравилось, он начал биться и вырываться, от наручников он тоже ускользнул. Затем он набросился на патрульную и начал ее избивать. Факт побоев зафиксировала ее нагрудный камера.

После нападения полицейская с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой попала в больницу.

Водителем оказался 50-летний сотрудник СБУ. После инцидента его уволили с должности. Суд постановил, что обвиняемый действовал ситуативно, мол, он не бил женщину, ни ногой, ни рукой. Такое постановление суда шокировало патрульную полицейскую. К тому же во время заседания экс-силовик даже не попросил у нее прощения.

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