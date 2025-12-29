На Закарпатье семья с шестью детьми отравилась угарным газом: что с ними произошло

Угарный газ / © pixabay.com

На Закарпатье семья из восьми человек чуть не погибла от отравления угарным газом.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

«В селе Олешник Береговского района, около четырех утра, отец семьи проснулся от громкого грохота. Выйдя из комнаты, он обнаружил жену без сознания на полу. Муж немедленно привел женщину в чувство и открыл все окна и двери, чтобы проветрить помещение», — говорится в сообщении.

Шестеро детей супругов (в возрасте от 11 до 24 лет) также жаловались на плохое самочувствие.

Отец отвез всю семью в больницу.

Медики подтвердили диагноз: отравление угарным газом.

Во избежание подобных случаев регулярно проверяйте исправность отопительных приборов и дымоходов. При первых признаках недомогания (слабость, головная боль, головокружение) немедленно проветрите дом и вызывайте экстренные службы», — отмечают в ГСЧС.

