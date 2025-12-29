- Дата публикации
На Закарпатье семья с шестью детьми отравилась угарным газом: что с ними произошло
В селе Олешник отец спас жену и шестерых детей от «тихого убийцы».
На Закарпатье семья из восьми человек чуть не погибла от отравления угарным газом.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
«В селе Олешник Береговского района, около четырех утра, отец семьи проснулся от громкого грохота. Выйдя из комнаты, он обнаружил жену без сознания на полу. Муж немедленно привел женщину в чувство и открыл все окна и двери, чтобы проветрить помещение», — говорится в сообщении.
Шестеро детей супругов (в возрасте от 11 до 24 лет) также жаловались на плохое самочувствие.
Отец отвез всю семью в больницу.
Медики подтвердили диагноз: отравление угарным газом.
Во избежание подобных случаев регулярно проверяйте исправность отопительных приборов и дымоходов. При первых признаках недомогания (слабость, головная боль, головокружение) немедленно проветрите дом и вызывайте экстренные службы», — отмечают в ГСЧС.
