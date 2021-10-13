На Закарпатье семья с тремя детьми попала в смертельную аварию: погиб 12-летний мальчик

Мужа с женой и еще двумя детьми госпитализировали, третьего ребенка спасти, к сожалению, не удалось.
Во вторник, 12 октября, вблизи села Майдан Хустского района Закарпатской области, на дороге "Долина-Хуст", супруги вместе с тремя детьми попали в ДТП. Вследствие аварии погиб 12-летний сын потерпевших, всех остальных с травмами госпитализировали.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.
Спасатели узнали о ДТП в 21:40.
Мужчина на автомобиле Audi A4 двигался со стороны с. Верхний Быстрый в сторону Майдана, когда не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате ДТП водитель, его жена и двое детей возрастом 10 лет и 2 года получили различного вида травмы и были госпитализированы в Межгорскую центральную больницу. Еще один ребенок, 12-летний мальчик, погиб на месте аварии.
Напомним, в Одесской области в аварии погибла мать пятерых детей, за жизнь еще одной женщины борются врачи.