На Закарпатье сгорела построенная в 19 веке деревянная церковь: подозревают поджог

Здание сгорело дотла.

На Закарпатье, в селе Стужица, утром 18 января произошел пожар в церкви святого Николая, построенный в конце 19 века.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

Более двух часов спасатели боролись с пожаром на 100 кв. Здание было деревянным и сгорело дотла. Пламя уничтожило кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания.

В Facebook Мукачевской епархии УПЦ МП говорится, что настоятель храма подозревает поджог.

"Сегодня ночью в с.Стара Стужица сгорел деревянный Православный храм в честь святителя Николая. Как сообщил настоятель храма прот. Виктор Петрик, рассматривается одна из версий поджога. Пожар начался с входной двери", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Днепропетровской области горела церковь. В результате упал один из куполов храма. Люди успели вынести иконы и церковные товары. Огонь охватил около 800 квадратных метров. Рухнул один из куполов церкви. 35 спасателей сражались с огнем.

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