На Закарпатье школьник, в семье которого есть 13 детей, украл 2 000 грн на продукты: его осудили на 5 лет

У подростка уже была судимость за другое преступление.

В Закарпатской области к 5 годам лишения свободы приговорили школьника, укравшего планшет и 2000 грн. Деньги он отдал матери на покупку продуктов, поскольку в их семье есть 13 детей, из которых 5 – несовершеннолетних, и не хватает средств.

Об этом говорится в приговоре Иршавского районного суда Закарпатской области.

Парень украл 2000 грн и планшет

По данным суда, несовершеннолетний парень в июне 2023 года проник в дом женщины и украл там 2000 гривен. В июле 2023 года он снова украл у потерпевшей планшет Lenovо.

На суде парень вину признал и раскаялся. Он сообщил, что в июне пришел в дом потерпевшей, чтобы попросить воды. Когда он заметил, что женщины нет дома – проник в дом и украл 2000 грн. Средства он передал матери, чтобы она купила продукты питания. Впоследствии он украл у потерпевшей планшет, однако когда пришла полиция – отдал гаджет. Подросток просил его строго не наказывать и обещал возобновить учебу в школе.

Свидетельство подозреваемого в суде / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Что рассказали мать парня и соцслужбы

Мать парня на суде сообщила, что у нее есть 13 детей, из которых 5 – несовершеннолетние. Она добавила, что никто из ее семьи не работает, а только подрабатывают. Сын, которого судят, сначала посещал школу, однако впоследствии отказался. Она признала, что сын отдал ей 2000 грн, и она потратила все на продукты питания. О том, что он украл планшет – она не знала. На суде женщина просила сына строго не наказывать и дать возможность продолжить учебу.

Свидетельство матери подростка / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Свидетельница события рассказала, что подросток в присутствии полиции вернул планшет. Преступления парень тогда не возражал. Владелец сельского магазина подтвердил, что в магазине подозреваемый покупал продукты питания.

Представитель Службы по делам детей Белковского сельского совета сообщила, что семья парня не состояла на учете в Службе по делам детей сельсовета. Чиновница просила отпустить парня на свободу.

Инспектор сектора ювенальной превенции сообщила, что семья была у них на учете, поскольку мать не занималась воспитанием сына.

Подростка приговорили к 5 годам лишения свободы

По данным суда, подозреваемый подросток был ранее судим и совершил преступление во время испытательного срока. Он проживает с матерью и десятью братьями и сестрами в доме, не пригодном для проживания детей. Никто из взрослых членов семьи обвиняемого не имеет постоянного места работы и стабильного заработка, семья живет за счет государственной социальной помощи и временных заработков, поэтому находится в тяжелом материальном положении. Несовершеннолетний учится в школе по экстернатной форме обучения.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Суд признал парня виновным по ч.4 ст.185 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы. Также подросток должен заплатить 3107 грн. за проведение экспертизы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, на Закарпатье мужчина официально зарегистрировал "фейкового" ребенка и хотел уехать за границу.

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