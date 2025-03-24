На Закарпатье исчез пограничник: мог бежать за границу – журналист

По словам журналиста, пограничник исчез в субботу и до сих пор его так и не нашли. Поэтому вероятнее всего, что мужчина сбежал за границу.

В субботу, 22 марта, на Закарпатье исчез 28-летний мобилизованный военнослужащий.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в Telegram.

По информации журналиста, мобилизованный проходил службу в отделе пограничной службы "Вилок" 27-го пограничного отряда.

"Ему (военному – Ред.) было предоставлено время для сбора документов перед подписанием контракта. Но уже в 17:00 выяснилось, что он не вернулся в подразделение. Телефон выключен, на связь не выходит", – говорилось в сообщении.

На его поиски подняли подразделения по тревоге: четыре группы работали в Берегово, Виноградове, Вилке и окрестных населенных пунктах. Проверяли вокзалы, автостанции, гостиницы, собирали информацию среди местных жителей.

Сегодня, 24 марта, Глагола уточнил, что беглого пограничника так и не нашли.

"В пограничной службе уже неофициально признают: военнослужащий, скорее всего, сбежал, воспользовавшись знанием местности и нелегальных маршрутов пересечения границы", — отметил журналист.

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