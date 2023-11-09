На Закарпатье сломался подъемник: 22 человека застряли на пятиметровой высоте (фото)

22 человека, в том числе 4 детей, застряли на 5-метровой высоте.
В поселке Межгорье Закарпатской области спасатели сняли со сломанного подъемника в горах 22 туриста, среди которых четверо детей.
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
"Сегодня в поселке Межгорье Хустского района на высоте произошла аварийная остановка кресельного подъемника. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что на канатной дороге в районе горы Босничка вышел из строя кресельный подъемник, где находились 22 человека, среди которых 4 детей", – говорится в сообщении.
В течение двух часов спасатели сняли с пятиметровой высоты всех людей. В медицинской помощи ни один турист не нуждался.
Ранее сообщалось, что на одной из самых высоких вершин украинских Карпат, на горе Пип Иван Черногорский, началась уже настоящая зима.
Читайте также:
- Осуществили мечту: в Карпатах дети 18 км несли своего 16-летнего одноклассника на вершину горы
- В Карпатском нацпарке присвоили почти 1 млн грн от туристов, плативших за подъем на Говерлу
- В Карпатах обнаружили остатки немецкого бомбардировщика, разбившегося в 1944 году — фото