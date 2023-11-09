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На Закарпатье сломался подъемник: 22 человека застряли на пятиметровой высоте (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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На Закарпатье сломался подъемник: 22 человека застряли на пятиметровой высоте (фото)

На Закарпатье спасатели сняли 22 туриста со сломанного подъемника / Фото: ГСЧС

22 человека, в том числе 4 детей, застряли на 5-метровой высоте.

В поселке Межгорье Закарпатской области спасатели сняли со сломанного подъемника в горах 22 туриста, среди которых четверо детей.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня в поселке Межгорье Хустского района на высоте произошла аварийная остановка кресельного подъемника. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что на канатной дороге в районе горы Босничка вышел из строя кресельный подъемник, где находились 22 человека, среди которых 4 детей", – говорится в сообщении.

© Facebook/ ГСЧС Украины
Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

В течение двух часов спасатели сняли с пятиметровой высоты всех людей. В медицинской помощи ни один турист не нуждался.

© Facebook/ ГСЧС Украины
Фото: Facebook/ ГСЧС Украины
© Facebook/ ГСЧС Украины
Фото: Facebook/ ГСЧС Украины
В медицинской помощи ни один турист не нуждался. / © Facebook/ ГСЧС Украины
В медицинской помощи ни один турист не нуждался. / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Ранее сообщалось, что на одной из самых высоких вершин украинских Карпат, на горе Пип Иван Черногорский, началась уже настоящая зима.

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Дата публикации
Просмотры
643
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