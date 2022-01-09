На Закарпатье случайно нашли тело мужчины, разыскиваемого более месяца

На Закарпатье случайно нашли тело мужчины, разыскиваемого более месяца

Мужчина ушел из дома за хлебом и исчез.

На Закарпатье в Хустском районе нашли тело 58-летнего жителя села Березово, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах более месяца назад.

Об этом пишет местное издание "Закарпатье онлайн".

По сообщениям соседей погибшего, его тело обнаружено на берегу реки Рика случайным прохожим вблизи соседнего села Ряпидь. Сначала мужчина увидел велосипед усопшего, а неподалеку обнаружил и само тело.

Сообщается, что мужчина исчез больше месяца назад – вышел из дома купить хлеба.

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