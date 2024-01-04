На Закарпатье состоялась голая вечеринка: появилось шокирующее видео

На Закарпатье под видом уроков йоги состоялась голая вечеринка.

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола в Telegram.

Журналист рассказал, что голая вечеринка состоялась в конференц-зале экокурорта "Изки".

"Его (конференц-зал – ред.) забронировала компания людей из-за пределов Закарпатья якобы ради уроков йоги. Организатор – Love Camp. Это туристы, которые приехали в Карпаты на новогодние праздники. Их всего 38 человек с организаторами", — написал он.

Глагола добавил, что от обслуживающего персонала люди отказались и проводили мероприятие сами.

Начало вечеринки в Закарпатье / Фото: Виталий Глагола

Событие произошло в новогоднюю ночь.

Радостные зрители обнаженных танцев

"В Сети можно найти фото этого курорта, где по фотографиям видно, что именно там проходит эта вечеринка", — уточнил журналист.

На Закарпатье под видом уроков йоги состоялась обнаженная вечеринка

Напомним, в Киеве разразился скандал из-за йоги в Музее Шевченко. Фитнес-клуб решил провести занятия по йоге в музее Тараса Шевченко, где проходила фотовыставка победителей World Press Photo. Цинизм ситуации заключался в том, что особо тяжелые фотографии из Мариуполя организаторы завесили тканью, чтобы не проводить тренировки на таком фоне.

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