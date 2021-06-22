На Закарпатье спасатели и местные жители четвертые сутки ищут пропавшего 29-летнего мужчину: фото

К поискам присоединились местные жители.

В Раховском районе Закарпатской области уже четвертые сутки продолжаются поиски пропавшего 29-летнего жителя села Богдан. Мужчина вечером 17 июня вышел из дома в направлении долины Рогнеска и до сих пор не вернулся.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение об исчезновении мужчины к спасателям поступило в 19:47 18 июня.

В тот же вечер на поиски пропавшего без вести были направлен личный состав Раховского горного поисково-спасательного отделения. Поисковики обследовали территорию долин Рогнеска, Шумнеска и Гормонеска, но мужчины не нашли.

ДСНС у Закарпатській області

В течение 19-21 июня на помощь спасателям прибыли местные жители и район поисков был расширен. Обследовались территории лесного массива у подножия горы Петрос, полонины Рогнеска, Менчул Квасовський, Скопеска и перемычку г. Шешул.

ДСНС у Закарпатській області

"Пока что мужчину не нашли. Поиски продолжаются. Обстоятельства исчезновения выясняют правоохранительные органы", — отметили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве разыскивают несовершеннолетнего парня, который исчез 12 июня.

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