На Закарпатье спасатели нашли травмированного польского туриста

Из-за сложных погодных условий спуск гражданина Польши с вершины запланирован на 18 января.

Спасатели поисково-спасательного поста Яворник обнаружили травмированного иностранного туриста.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.



"17 января в 14:50 на служебный телефон начальника 4-й специальной поисково-спасательной группы поступил телефонный звонок от одной из американских компаний, которая сообщила, что они получили уведомление о том, что по определенным координатам возле горы Поп Иван (ориентировочно 200 м) от вершины) на территории Закарпатской области травмировался иностранный турист", — говорится в сообщении.

Для оказания помощи пострадавшему были направлены очередные спасатели поисково-спасательного поста Яворник. Уже в 16:12 пострадавший был найден.

В настоящее время спасатели с пострадавшим прибыли к месту несения службы ПРП Яворник на вершине г. Поп Иван, но из-за сложных погодных условий спуск гражданина Польши с вершины запланирован на 18 января.

Сейчас на горе Поп Иван температура воздуха –13 мороза, порывы ветра до 20 м/с, видимость до 10 м/с.

Напомним:

В Карпатах 15 января во время восхождения на Говерлу травмировались 49-летняя женщина и ее 12-летний ребенок. Потерпевшие обратились за медицинской помощью. Люди из-за неблагоприятных погодных условий поскользнулись и упали.

В Карпатах 47-летняя женщина и ее дочь сорвались со склона | Новости Украины

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