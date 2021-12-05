На Закарпатье спасатели почти сутки ищут туристов, которые пошли кататься на снегоходах и потерялись

На Закарпатье спасатели почти сутки ищут туристов, которые пошли кататься на снегоходах и потерялись

С мужчинами есть телефонная связь, однако она прерывистая.

В горах на Закарпатье спасатели разыскивают троих туристов. Они потеряли ориентир во время катания на снегоходах в районе Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Поисковую операцию спасатели начали вечером 4 декабря. С мужчинами есть телефонная связь, однако она прерывистая. Чрезвычайники дали им направление, в котором нужно двигаться. А сами отправились к ним на встречу.

"Для проведения поисково-спасательных работ привлечены четыре горных поисково-спасательных отделения. Одни обследуют территорию в районе горной долины Руна Ужгородского района, другие ищут в горной местности близ с. Пашковцы Ждениевской ТГ Мукачевского района", — рассказали в ГСЧС Украины.

Напомним, что в первые выходные декабря на запад Украины пришла настоящая зима. Столбики термометров кое-где опустились до минус 20.

Читайте также: