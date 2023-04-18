На Закарпатье спасли маленького медвежонка, который прибился к селу (фото)

На Закарпатье староста села Домашин 16 апреля обратился к представителям Ужанского национального природного парка с информацией о том, что в течение двух последних дней жители села наблюдают появление маленького медвежонка. Его спасли природоохранники.

Об этом рассказали в пресс-службе Ужанского национального природного парка.

Работники парка решили изъять медвежонка во избежание его гибели.

Фото: Ужанский национальный природный парк

Фото: Ужанский национальный природный парк

Фото: Ужанский национальный природный парк

"В село немедленно выехали сотрудники отдела государственной охраны природо-заповедного фонда, которые забрали малыша в Большой Березный и передали его под опеку ведущего научного сотрудника Парка Нели Коваль", — рассказали в учреждении.

Впоследствии медвежонка отвезли в реабилитационный центр бурого медведя в Национальный природный парк "Синевир", поскольку планируется дальнейший трансфер медвежонка в один из европейских центров, имеющих опыт реабилитации животных, с последующим их возвращением в дикую природу по месту вынужденного изъятия.

Такое согласие уже предоставила греческая негосударственная организация ARCTUROS.

Напомним, в медвежьем приюте во Львовской области четверо косолапых не упали в зимнюю спячку.

Читайте также: