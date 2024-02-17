На Закарпатье спасли уклонистов, которые 11 часов просидели на дереве

Мужчинам не удалось сбежать из страны.

На Закарпатье пограничники вместе с водолазами ГСЧС спасли 30-летнего жителя Бердянска и 43-летнего харьковчанина, которые, переплывая Латорицу, замерзли и 11 часов провели на дереве посреди реки.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Ночью к ним обратились работники Чопского пограничного отряда, обнаружившие на дереве посреди реки Латорица двух уклонистов.

"Мужчины одолели часть реки, однако сильно замерзли, поэтому сил добраться до берега уже не было. На помощь прибыли спасатели, которые с помощью жилетов и ношей спасли мужчин и передали их работникам экстренной медицинской помощи", — отметили в ГСЧС.

Напомним, в горах обнаружили тело уклониста, пытавшегося незаконно пересечь границу с Румынией.

А в Национальной полиции рассказали самые распространенные схемы уклонистов от мобилизации.

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