На Закарпатье старший брат убил младшего: фото

Между погибшим и его 56-летним братом возникла бытовая ссора, завершившаяся смертью.

На Закарпатье в селе Ильница мужчина убил 49-летнего родного брата. В понедельник, 10 января, около 14:40 он позвонил по телефону в полицию и заявил, что брата нашел мертвым в его же доме.

Об этом сообщили в полиции области.

Прибывшие по вызову правоохранители и медики осмотрели тело погибшего и выяснили, что смерть наступила после ранения грудной клетки ножом.

На месте происшествия полицейские установили предварительные обстоятельства преступления. Выяснилось, что между потерпевшим и его 56-летним братом возникла бытовая ссора, во время которой последний схватил кухонный нож и ударил пострадавшего в грудь.

В результате травмы 49-летний житель Ильницы умер до приезда скорой медицинской помощи.

Подозреваемого в преступлении 56-летнего мужчину полицейские задержали. Ему инкриминируют часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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