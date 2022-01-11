На Закарпатье старший брат убил младшего: фото

Между погибшим и его 56-летним братом возникла бытовая ссора, завершившаяся смертью.
На Закарпатье в селе Ильница мужчина убил 49-летнего родного брата. В понедельник, 10 января, около 14:40 он позвонил по телефону в полицию и заявил, что брата нашел мертвым в его же доме.
Об этом сообщили в полиции области.
Прибывшие по вызову правоохранители и медики осмотрели тело погибшего и выяснили, что смерть наступила после ранения грудной клетки ножом.
На месте происшествия полицейские установили предварительные обстоятельства преступления. Выяснилось, что между потерпевшим и его 56-летним братом возникла бытовая ссора, во время которой последний схватил кухонный нож и ударил пострадавшего в грудь.
В результате травмы 49-летний житель Ильницы умер до приезда скорой медицинской помощи.
Подозреваемого в преступлении 56-летнего мужчину полицейские задержали. Ему инкриминируют часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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