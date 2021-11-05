На Закарпатье суд наказал мать, потому что ее дочь наглоталась таблеток и потеряла сознание

На Закарпатье суд наказал мать, потому что ее дочь наглоталась таблеток и потеряла сознание

Женщину обвинили в невыполнении родительских обязанностей.

В Закарпатье суд оштрафовал мать пятерых детей за то, что ее несовершеннолетняя дочь наглоталась таблеток. Женщина должна заплатить 850 грн штрафа.

Также читайте В Тернопольской области мужчина попытался совершить суицид и выпил 50 таблеток

Об этом идет речь в решении Раховского районного суда Закарпатской области.

Как отмечается, пока матери не было дома, ее несовершеннолетняя дочь наглоталась таблеток, из-за чего потеряла сознание. Женщину обвинили в невыполнении родительских обязанностей. В частности, в том, что она оставила дочь без присмотра.

Известно, что женщина работает в поселке Солотвино в одном из супермаркетов и воспитывает пятерых детей. На судебное заседание женщина не пришла, поэтому суд рассматривал дело без нее.

Раховский районный суд признал женщину виновной и присудил ей 850 грн штрафа. Также она должна уплатить 454 грн судебного сбора.

Читайте также:

Новости Украины: в Луцке школьница перед уроками наглоталась таблеток

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку