На Закарпатье суд наказал мать, потому что ее дочь наглоталась таблеток и потеряла сознание

Женщину обвинили в невыполнении родительских обязанностей.
В Закарпатье суд оштрафовал мать пятерых детей за то, что ее несовершеннолетняя дочь наглоталась таблеток. Женщина должна заплатить 850 грн штрафа.
Об этом идет речь в решении Раховского районного суда Закарпатской области.
Как отмечается, пока матери не было дома, ее несовершеннолетняя дочь наглоталась таблеток, из-за чего потеряла сознание. Женщину обвинили в невыполнении родительских обязанностей. В частности, в том, что она оставила дочь без присмотра.
Известно, что женщина работает в поселке Солотвино в одном из супермаркетов и воспитывает пятерых детей. На судебное заседание женщина не пришла, поэтому суд рассматривал дело без нее.
Раховский районный суд признал женщину виновной и присудил ей 850 грн штрафа. Также она должна уплатить 454 грн судебного сбора.
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