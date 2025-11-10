На Закарпатье суд решил судьбу трех насильников несовершеннолетней девушки - как их наказали

Приговор суда / © Pixabay

Реклама

Закарпатский апелляционный суд оставил без изменений приговор трем жителям села Верхние Ворота, приговоренным к шести годам заключения за изнасилование несовершеннолетней. Их апелляционные жалобы не удовлетворены, поэтому все трое остаются под стражей.

Об этом сообщил известный закарпатский журналист и блогер Виталий Глагола в Telegram.

Событие произошло в 2021 году. По данным следствия, компания юношей пригласила несовершеннолетнюю девушку на «вечеринку», где поочередно ее насиловали, снимая все на видео. После огласки дело вызвало широкий общественный резонанс из-за длительного пребывания обвиняемых на свободе.

Реклама

На заседании апелляционного суда в Ужгороде осужденные пытались обжаловать решение Воловецкого районного суда, надеясь на повторное рассмотрение дела. Коллегия судей в составе председательствующего Тараса Бисаги, судей Анны Фазикош и Елена Кожух приняла решение: постановила оставить приговор без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Все трое осужденных будут отбывать наказание в виде шести лет лишения свободы.

Детали

Трое подростков из села Верхние Ворота в 2021 году совершили сексуальное насилие над 14-летней школьницей, снимая это на телефон и позже распространяя видео. Девочка долго молчала из-за стыда и страха.

Реклама

Воловецкий райсуд 16 марта 2023 года приговорил несовершеннолетних обидчиков к пяти годам заключения, но освободил от реального отбывания наказания, назначив два года испытательного срока. Суд учел, что обвинение было переквалифицировано с «изнасилования» (из-за неподтверждения проникновения) на «сексуальное насилие» (ч. 3 ст. 153 УКУ), а также положительные характеристики ребят, хотя мать одного из них работала в местной соцслужбе, которая их предоставила.

Это мягкое решение вызвало большой общественный резонанс. Офис генпрокурора и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявили о намерении обжаловать приговор из-за его несоответствия тяжести поступка и нарушения прав потерпевшей.

Областная власть пообещала наказать (уволить) причастных работников образования и соцслужб, которые, вероятно, проявили бездействие или предвзятость. Потерпевшая девочка и ее отец утверждают, что обидчики нарушали домашний арест и продолжали травлю, и настаивают на максимальном наказании и готовы бороться за справедливость в Киеве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Хмельницкой области двое мужчин изнасиловали несовершеннолетнююдевушку, уже есть приговор суда.

Реклама

Также мы писали о том, что Рада приняла закон о химической кастрации педофилов