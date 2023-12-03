На Закарпатье священник УПЦ МП, пропагандировавший коммунизм, избежал тюрьмы – решение суда

На Закарпатье вынесли приговор настоятелю одного из храмов Хустской епархии УПЦ МП за пропаганду коммунистической идеологии. Суд признал священника виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 436-1 УКУ и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным испытательным сроком один год.

Об этом говорится в приговоре Раховского районного суда.

Как говорится в материалах дела, настоятель храма Всех Святых села Белая Церковь Хустской епархии УПЦ МП создал аккаунт в соцсети Facebook под псевдонимом и распространял изображения коммунистической символики и тоталитарного режима.

СБУ также нашла у него книги, в которых унижаются религиозные чувства граждан других конфессий. В отдельных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что "Киев, без большой России, и отдельно от России, немыслим ни в коем случае".

По приговору суда ему должны вернуть все изъятые книги и технику.

В ходе судебного разбирательства священник признал свою вину и заявил, что его дед был ветераном "Великой Отечественной войны", поэтому в память о нем он создал аккаунт.

"Будучи священнослужителем, не знал, что такие его действия противоречат действующему законодательству, могут быть расценены как использование и пропаганды символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, то есть символика коммунистического режима", — говорится в приговоре.

Как сообщали СМИ, речь идет о священнике Виталие Хромее, который является кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Напомним, в Тернопольской области священника "развели" на 487 тыс. грн.

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