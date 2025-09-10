Патриарх Кирилл / © Associated Press

В селе Белая Церковь Тячевского района Закарпатской области во время храмового праздника наместник одного из монастырей Хустской епархии УПЦ МП Иов Стец во время молитвы вспоминал патриарха Кирилла.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

«Великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, господина и отца нашего Онуфрия, Блаженнейшего Митрополита Киевской всея Украины, господина нашего высокопреосвященнейшего Марка, митрополита Хуского и Виноградовского» — сказал он.

На празднике также присутствовали настоятель храма и благочинный Солотвинского благочиния УПЦ МП Венедикт Хромей. По словам очевидцев, богослужение проходило в обычном режиме храмового праздника, но поминовение патриарха Московского происходило на глазах у общины.

Видеозапись с молитвой священника распространилась среди прихожан и в соцсетях, вызвав активное обсуждение среди общины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине объявлен в розыскгражданин Российской Федерации патриарха Кирилла — Владимира Гундяева.