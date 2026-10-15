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На Закарпатье священнослужитель УПЦ МП устроил стрельбу: 2 людей погибли
На Закарпатье священнослужитель УПЦ Московского патриархата устроил хаотическую стрельбу прямо посреди улицы. В результате кровавого нападения погибли двое местных жителей.
На Закарпатье клирик УПЦ Московского патриархата прямо посреди улицы устроил стрельбу и убил двух человек.
Об этом сообщает полиция и прокуратура Закарпатской области.
Инцидент произошел в поселке Вышково Хустского района.
По словам правоохранителей, мужчина шел по центральной улице поселка и стрелял в прохожих. В результате стрельбы двое мужчин погибли. Это 62 и 64-летние местные жители. Еще трое пострадавших в больнице, им оказывается медицинская помощь.
Стрельца задержали. Им оказался 45-летний местный житель, священнослужитель УПЦ Московского патриархата. С ним проводятся неотложные следственные действия.
Ранее сообщалось, что два монаха УПЦ МП в Харьковской области насиловали несовершеннолетних, которые пели в хоре.