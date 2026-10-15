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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Закарпатье священнослужитель УПЦ МП устроил стрельбу: 2 людей погибли

На Закарпатье священнослужитель УПЦ Московского патриархата устроил хаотическую стрельбу прямо посреди улицы. В результате кровавого нападения погибли двое местных жителей.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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На Закарпатье задержали 45-летнего священника УПЦ МП, который застрелил двух мужчин.

На Закарпатье задержали 45-летнего священника УПЦ МП, который застрелил двух мужчин.

На Закарпатье клирик УПЦ Московского патриархата прямо посреди улицы устроил стрельбу и убил двух человек.

Об этом сообщает полиция и прокуратура Закарпатской области.

Инцидент произошел в поселке Вышково Хустского района.

По словам правоохранителей, мужчина шел по центральной улице поселка и стрелял в прохожих. В результате стрельбы двое мужчин погибли. Это 62 и 64-летние местные жители. Еще трое пострадавших в больнице, им оказывается медицинская помощь.

Стрельца задержали. Им оказался 45-летний местный житель, священнослужитель УПЦ Московского патриархата. С ним проводятся неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что два монаха УПЦ МП в Харьковской области насиловали несовершеннолетних, которые пели в хоре.

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