На Закарпатье священнослужитель УПЦ МП устроил стрельбу: 2 людей погибли

На Закарпатье задержали 45-летнего священника УПЦ МП, который застрелил двух мужчин.

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На Закарпатье клирик УПЦ Московского патриархата прямо посреди улицы устроил стрельбу и убил двух человек.

Об этом сообщает полиция и прокуратура Закарпатской области.

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Инцидент произошел в поселке Вышково Хустского района.

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По словам правоохранителей, мужчина шел по центральной улице поселка и стрелял в прохожих. В результате стрельбы двое мужчин погибли. Это 62 и 64-летние местные жители. Еще трое пострадавших в больнице, им оказывается медицинская помощь.

Стрельца задержали. Им оказался 45-летний местный житель, священнослужитель УПЦ Московского патриархата. С ним проводятся неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что два монаха УПЦ МП в Харьковской области насиловали несовершеннолетних, которые пели в хоре.

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