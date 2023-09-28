На Закарпатье сын убил мать, которая не могла ходить: родственники и соседи бросились его защищать

Родственники и соседи сочувствовали не жертве, а убийце.

В Закарпатской области сын до смерти избил мать, однако родственники и соседи на суде защищали мужчину, обвиняя покойную в ее асоциальном поведении и алкоголизме.

Об этом говорится в приговоре Иршавского районного суда Закарпатской области.

Сын до смерти избил мать

Трагедия произошла на Закарпатье. Там 5 мая 2023 года сын жестоко избил родную мать, из-за чего 8 мая она скончалась.

Причиной смерти женщины экспертиза признала многочисленные травмы, кровоизлияния, вывихи позвонков, переломы ребер, костей рук и ног и отек головного мозга.

Что сказал подозреваемый

На суде подозреваемый вину признал. Он рассказал, что его мать последние 8 лет злоупотребляла алкоголем и приводила домой разных асоциальных лиц, которые обворовывали дом семьи.

Подозреваемый в убийстве матери / Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Поэтому возникали постоянные ссоры, однако женщина якобы никак не хотела это завершать. За год перед смертью она перестала ходить, поэтому начала передвигаться на руках, таща свое тело, однако от выпивки не отказалась. 5 мая 2023 года он вернулся домой с работы тоже под хмельком, где застал свою мать нетрезвой. Он сделал ей замечание, но женщина стала ругаться.

Тогда мужчина вызвал полицию, однако правоохранители якобы отказались что-то делать и выписали ему штраф из-за ошибочного вызова. Он заявил, что после этого мать стала его оскорблять нецензурными словами и мужчина ее избил. После этого он положил женщину в постель и в последующие дни ухаживал за ней. 8 мая она умерла.

Родственники и соседи встали на сторону подозреваемого

На суде родной брат покойной заявил, что не общался с сестрой, поскольку она злоупотребляла алкоголем и не реагировала на просьбу родных прекратить это. Он добавил, что семья пыталась помочь женщине и лечила ее от алкоголизма, но все было бесполезно. Своего племянника мужчина на суде защищал. Он заявил, что это — "трудолюбивый, дисциплинированный и уравновешенный мужчина", который долго ухаживал за своей мамой. Он просил суд строго не наказывать родственника.

Свидетельство дяди осужденного / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Соседка подозреваемого и жертвы тоже встала на сторону мужчины в суде. Она заявила, что покойная злоупотребляла алкоголем, а ее сын является порядочным и трудолюбивым, о котором она может сказать только хорошие слова.

Приговор суда

Иршавский районный суд Закарпатской области признал мужчину виновным по ч.2 ст.121 УК Украины. Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

В мае 2023 года в полиции Закарпатской области сообщали, что жертве собственного сына было 55 лет, осужденному — 35.

Напомним, в Одесской области мать 6 детей заставили вернуть государству почти 30 тысяч гривен помощи.

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