Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Закарпатье тайно шили куртки для сборной России по лыжному спорту (фото, видео)

На Закарпатье тайно шили куртки для сборной России по лыжному спорту (фото, видео)

В Закарпатье тайно шили лыжные куртки для спортсменов РФ / Фото: Виталий Глагола

Противоправную деятельность приостановили.

На одном из местных предприятий Закарпатской области, владельцем которого является гражданин Италии, тайно производили куртки для сборной РФ по лыжному спорту.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

По его словам, скрыто изготовляли зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist" с символикой государства-агрессора для национальной сборной РФ по лыжному спорту, заказчиком является организация "RUSSIA SKI TEAM".

©

Эту противоправную деятельность обнаружили, задокументировали и прекратили сотрудники Национальной полиции.

Отметим, что в настоящее время в правоохранительных органах Закарпатья инцидент не комментировали.

Как сообщалось, СБУ установила личности 57 коллаборантов в Херсонской области. Они вступили в созданный российскими оккупантами "Главное управление МВД РФ Херсонской области" на левобережной части региона и пытали украинцев.

На Закарпатье предприятие скрыто производило лыжные куртки для нацсборной РФ

На Закарпатье предприятие скрыто производило лыжные куртки для нацсборной РФ

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
553
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация