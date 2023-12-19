На Закарпатье ТЦК принудительно мобилизовал алкозависимого: чем это закончилось

В Закарпатской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он объяснил, что является алкозависимым и в день отправления на службу был сильно пьян.

Об этом говорится в приговоре Хустского районного суда Закарпатской области.

На суде мужчина заявил, что его принудительно мобилизовали и якобы избили

По данным суда, мужчину в январе 2023 года сочли годным к службе в армии. Он получил повестку, но уклонился от мобилизации.

На суде подозреваемый свою вину не признал. Он заявил, что 4 января его принудительно забрали в военкомат, где он прошел ВВК. Тогда ему вручили "боевую повестку", однако мужчина уклонился от мобилизации, потому что был в тот день нетрезвым. Он объяснил, что страдает от алкогольной зависимости и лечится.

"Примерно 19 или 20 января 2023 года, точно не помнит какого дня, работники снова забрали его из дома в военкомат, отвели в подвал, чтобы не сбежал, где нанесли телесные повреждения, выбили зубы, после чего отвезли в больницу, где ему зашили раны, затем отправили в г. Ужгород в воинскую часть, оттуда его вернули в Хуст, после чего внесли в резерв, о чем выдали соответствующую повестку, в течение 2023 года он несколько раз появлялся в военкомат, однако уже до ни одной воинской части его не отправляли", — говорится в подтверждении подозреваемого.

Позиция ТЦК

На суде работники военкомата сообщили, что мужчину действительно сочли годным и вручили ему повестку, однако он так не пришел на службу.

Одна из воинских частей также предоставила письменное подтверждение, что они отказались брать мужчину на службу.

Житель Закарпатья действительно имеет алкогольную зависимость

В ходе рассмотрения дела медики подтвердили, что у подозреваемого с 2015 года есть алкогольная зависимость и он стоит на учете у врача-нарколога.

Также суд Хустская районная больница подтвердила, что подсудимый "с 11.05.2023 года до 18.05.2023 года находился на стационарном лечении в психиатрическом отделении — состояние отмены алкоголя с судорогами".

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 336 УК Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы, заменив на 1 год испытательного.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Минобороны прокомментировали вручение повесток в публичных местах.

Читайте также: