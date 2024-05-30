На Закарпатье ТЦК сорвали поставку лекарства: хотели мобилизовать 23-летнего водителя – правозащитник

В Закарпатском областном ТЦК подтвердили, что действительно доставили 23-летнего водителя в центр комплектования, потому что у него не было с собой военно-учетных документов.

На Закарпатье сотрудники Мукачевского ТЦК остановили фуру с лекарствами и фактически сорвали поставки критически важных препаратов.

Об этом заявил общественный деятель и правозащитник Дмитрий Шерембей.

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По его словам, работники ТЦК остановили 23-летнего водителя грузовика, который даже не подлежит мобилизации, потому что не достиг 25-летнего возраста.

"Водитель сообщил, что везет лекарства и важную деталь – при транспортировке должна быть сохранена холодовая цепь для того, чтобы препараты не испортились. Если бы это произошло, сотни людей могли бы пострадать, что имело бы непоправимые последствия. То есть ради незаконной мобилизации 23-летнего водителя, была сорвана поставка жизненно важного лекарства для людей с ВИЧ", – говорит правозащитник.

Шерембей возмущается, что персонал ТЦК проигнорировал не только возраст мужчины, но и тот факт, что при остановке работы рефрижератора или при полном использовании топлива лекарство может испортиться.

"За 4 часа, под конвоем, водителя заставили пройти ВЛК и вручили повестку с требованием явиться с вещами в Мукачевский военкомат на следующий день. Я повторяю: парню 23 года, он в принципе не подлежит мобилизации. В результате, после прохождения принудительных и незаконных процессов в ТЦК водитель вынужден был вернуться в Киев, лекарства не попали в место назначения", – отмечает общественный деятель.

Повестка для 23-летнего водителя

Более шести часов лекарственные средства находились в машине без водителя и могли бы просто испортиться, если бы в машине не было достаточно топлива для поддержания температурного режима или возник сбой.

Из-за таких действий ТЦК пациенты с тяжелыми заболеваниями, которые зависят от ежедневного приема препаратов, например онкобольные, или пациенты заместительной поддерживающей терапии имели реальную угрозу для своей жизни, добавляет он.

"Если кто-то думает, что это какой-то единичный случай, мне жаль вас разочаровывать... Мы уже имеем дефицит водителей, а если такие истории, которые не единичны, будут продолжаться, то система медицинских поставок будет парализована. От этих поставок зависят жизнь всех – военных, гражданских и самих сотрудников ТЦК", – предупреждает Дмитрий Шерембей.

Шерембей потребовал отреагировать на действия Мукачевского РТЦК и СП, которые, по его мнению, нарушили закон о мобилизации в отношении 23-летнего водителя гуманитарного груза и своими действиями поставили под угрозу жизнь пациентов.

Реакция ТЦК

В Закарпатском областном ТЦК подтвердили, что действительно доставили 23-летнего водителя в центр комплектования, потому что у него не было военно-учетных документов.

В ТЦК напомнили, что согласно действующему законодательству мужчины от 18 до 60 лет должны иметь военно-учетные документы.