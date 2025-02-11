На Закарпатье ТЦКшник помогал уклонистам бежать из военкомата, а военным – идти в СОЧ (фото)

Инструктор отделения рекрутинга Мукачевского РТЦК задержан во время передачи ему 10 000 дол.

В Закарпатской области Государственное бюро расследований разоблачило чиновника ТЦК и СП, который за деньги помогал мужчинам сбежать из военкомата, а военным, которых вернули из СОЧ, помогал сделать это снова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сотрудники ГБР задержали инструктора отделения рекрутинга Мукачевского РТЦК и СП во время передачи ему 10 000 дол. Он за деньги тайком выводил из военкомата мужчин, прибывших в учреждение для мобилизации, но не желавших служить. За такие "услуги" получал 3000 – 4000 дол. Эти деньги ему приносили родственники или знакомые военнообязанных.

Кроме того, инструктор отделения рекрутинга за 4000 – 5000 дол. помогал военным, только что вернувшимся из самовольного оставления части, снова убежать из батальона резерва.

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В частных разговорах с бойцами работник ТЦК склонял их к повторному бегству. Он уверял, что покажет путь, которым можно выйти за расположение части в обход патрулей, где беглецов будет ждать его знакомый. Чиновник обещал, что этот знакомый собственным авто доставит мужчин в безопасные места.

По такой схеме место службы оставили по меньшей мере пятеро военнослужащих.

В ГБР опубликовали также фотографии с мест обысков. На одной из них видна устланная наличными кровать.

ГБР разоблачило чиновника ТЦК на Закарпатье, который помогал уклонистам/Фото: ГБР

ГБР разоблачило чиновника ТЦК на Закарпатье, который помогал уклонистам/Фото: ГБР

ГБР разоблачило чиновника ТЦК на Закарпатье, который помогал уклонистам/Фото: ГБР

К слову, ранее в Кривом Роге полиция разоблачила бывшего чиновника ТЦК, который заработал около полумиллиона гривен на военнообязанных, наладив схему уклонения от мобилизации и пересечения границы для уклонистов.