На Закарпатье только за сутки задержали 12 беглецов от мобилизации

В Закарпатской области пограничники Чопского отряда только в течение 17 августа задержали 12 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу со Словакией.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины – Западная граница.

Отмечается, что 11 уклонистов пытались добраться до Словакии через "зеленую" границу. Один человек следовал через пункт пропуска, используя поддельные документы.

Семерых военнообязанных задержали пограничники отдела "Большой Березный".

"Трех мужчин зафиксировала камера видеонаблюдения, о движении одного неизвестного сообщил местный житель, остальных троих обнаружили во время проверки вблизи населенного пункта Симер Ужгородского района", — говорится в сообщении.

Двух неизвестных мужчин зафиксировала фотоловушка. Так были задержаны жители Ужгорода и Николаева. Кроме того, двоих жителей Донбасса и Киевщины задержали вечером в горах.

В пункте пропуска "Малый Березный" разоблачили на подделке 42-летнего жителя Днепра. Мужчина предоставил на контроль "Временное удостоверение военнообязанного" и "Справку ВЛК" о непригодности к военной службе. Впрочем, оказалось, что оба документа сфальсифицированы.

Всех задержанных доставили в пограничные подразделения. Их привлекут к админответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Как сообщалось, в Закарпатье задержали двух беглецов от мобилизации. Уклонистов задержали на КПП "Тиса" и "Чоп (Дружба)".

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