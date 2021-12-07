На Закарпатье третьи сутки ищут мужчину, который катался на снегоходе и скрылся: мешает сильная вьюга

В горах – метель.
На Закарпатье в горах уже третьи сутки ищут 50-летнего мужчину, который вместе с товарищами уехал кататься на снегоходах и заблудился.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 декабря.
В настоящее время местность прочесывают шесть бригад спасателей. Им помогают с десяток волонтеров. Сегодня, если позволит погода, к поискам планируют привлечь вертолет.
Муж исчез еще в субботу: тогда же последний раз выходил на связь. Он сильно паниковал и просил помощи, а дальше его телефон выключился. По указанным координатам его не нашли. На месте остался только перевернутый снегоход мужчины. Определить по следам, куда он пошел, было невозможно, потому что все вокруг замело снегом.
Спасатели говорят, что погода усложняет поисковую операцию: сильный ветер, вьюга и 10 градусный мороз заставляют поисковиков двигаться буквально наощупь. "Там очень сильная вьюга и заметает следы за считанные минуты. Спасатели проводят обследование в радусе обнаружения снегохода. Также по последним координатам, по которым был обнаружен его телефон", — говорит Наталья Батыр, пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья.
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