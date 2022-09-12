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На Закарпатье третий день ищут мужчину, заблудившегося на горе Лисина Космацкая: что известно

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На Закарпатье третий день ищут мужчину, заблудившегося на горе Лисина Космацкая: что известно

Фото: ГСЧС Украины

На Закарпатье спасатели третий день ищут заблудившегося на горе Лисина Космацкая мужчину.

Третий день спасатели на Закарпатье ищут грибника, заблудившегося на горе Лисина Космацкая вблизи села Косовская Поляна.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

“43-летний мужчина отправился в лес вместе с отцом, но в какой-то момент они разошлись. Именно отец в субботу вечером и позвонил по телефону в Службу спасения”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

В настоящее время мужчину ищут специалисты горных поисково-спасательных отделений, а также правоохранители и местное население.

Напомним, что в Киеве сообщают о заминировании многих школ и ТРЦ.

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