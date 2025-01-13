Трое "туристов" семь дней блуждали по заснеженным Карпатам: в каком состоянии их нашли

На Закарпатье 12 января пограничники вместе со спасателями искали троих заблудившихся в горах мужчин и попросили о помощи. Используя квадрокоптер, их удалось обнаружить – они были замерзшие и дезориентированы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Медики обнаружили у мужчин признаки переохлаждения, одного из них даже диагностировали обморожение. Все трое были доставлены в больницу в Рахове для обследования и лечения. Как выяснилось, мужчины планировали нелегально пересечь границу с Румынией, отправившись в горы 5 января.

Несмотря на подготовку, они не смогли преодолеть высокогорье и обратились за помощью. Против них составлены административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы, и теперь делом займется суд.

Пограничники призывали осторожничать и напоминают об опасности путешествий в горах, особенно в зимних условиях.

Напомним, в Закарпатье спасатели помогли 26-летнему жителю Николаевской области, который 10 дней бродил по горам, четыре из которых уходил без еды.

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