На Закарпатье трое мужчин пытались незаконно пересечь границу: один погиб, другой пропал без вести

На Закарпатье трое мужчин пытались незаконно пересечь границу: один погиб, другой пропал без вести

На Закарпатье утонул 30-летний мужчина, пытавшийся незаконно пересечь границу с Румынией, а его сообщник пропал без вести.

На Закарпатье пограничники отделения "Большой Бычков" обнаружили троих мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию. Мужчины, увидев стражей порядка, поспешили переплыть реку Тису, которая сейчас достаточно полноводна.

Об этом сегодня, 9 мая, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

О нарушителях украинские пограничники проинформировали своих румынских коллег и спасательных служб.

"Как выяснилось, с стремительным течением Тисы справился один нарушитель, живым добравшийся до сопредельной страны. Тело его 30-летнего спутника обнаружили у румынского берега во время совместных поисковых мероприятий, участие в которых приняли пограничники Украины и Румынии, а также спасатели. Судьба еще одного нарушителя границы пока неизвестна", — говорится в сообщении.

фото/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В ГНСУ отметили, что уже в мае пограничники Мукачевского отряда задержали около двух десятков военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Кроме этого, с начала полномасштабного российского вторжения на участке отряда зафиксировано 5 случаев гибели мужчин при попытке нелегально попасть за границу на опасных речных или горных участках.

фото/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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