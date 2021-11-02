На Закарпатье у 12-летней девочки подтвердили полиомиелит: у ребенка парализована нога

По данным медиков, в семье, где заболела девочка, воспитывают троих детей.
В Закарпатской области у 12-летней девочки подтвердили полиомиелит. Ребенок был госпитализирован.
Об этом сообщила заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева, пишет "Общественное".
Полиомиелит подтвердили у 12-летней девочки из Тячевского района. Ее госпитализировали в неврологическое отделение областной инфекционной больницы. Из-за недуга у ребенка парализована нога.
По данным медиков, в семье, где заболела девочка, воспитывают троих детей. Все они невакцинированы от полиомиелита. К медикам обратились только по поводу 12-летней девочки. Ее соседи, одноклассники и другие контактные люди обследованы, диагноз не подтвердили.
Напомним, в Украине зафиксировали несколько случаев полиомиелита. Недуг обнаружили в одном из поселков Ровенской области. Сначала болезнь диагностировали у 1,5-летнего ребенка, затем еще у шести человек. После чего в регион отправили эпидемиологов, занимающихся изучением обстоятельств попадания в нашу страну инфекции.
Также в Ровенской области началась массовая вакцинация против полиомиелита.
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