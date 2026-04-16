На Закарпатье ученик устроил стрельбу в школе — есть раненый
В одном из учебных заведений Ужгородского района ученик совершил выстрел и ранил одноклассника. На месте работает полиция.
Сегодня, 16 апреля, на Закарпатье на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что ученик 9-го класса угрожал участникам образовательного процесса.
О случае сообщили в полиции.
«Несовершеннолетний внезапно на уроке достал пистолет и произвел два выстрела — одним ранил своего одноклассника. После этого парень скрылся в неизвестном направлении. Патрульные полицейские задержали его», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают наряды полиции. Медики осмотрели потерпевшего, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейский изъяли пистолет — предварительно, травматический.
Следователи и ювенальные полицейские выясняют все обстоятельства. В частности, как в руки несовершеннолетнего попало оружие. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.
Напомним, в Турции неизвестный открыл огонь в школе. Погибли дети и учитель, часть раненых в критическом состоянии.