На Закарпатье школьник принес пистолет и выстрелил в одноклассника / © Национальная полиция Украины

Сегодня, 16 апреля, на Закарпатье на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что ученик 9-го класса угрожал участникам образовательного процесса.

О случае сообщили в полиции.

«Несовершеннолетний внезапно на уроке достал пистолет и произвел два выстрела — одним ранил своего одноклассника. После этого парень скрылся в неизвестном направлении. Патрульные полицейские задержали его», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают наряды полиции. Медики осмотрели потерпевшего, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейский изъяли пистолет — предварительно, травматический.

Следователи и ювенальные полицейские выясняют все обстоятельства. В частности, как в руки несовершеннолетнего попало оружие. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, в Турции неизвестный открыл огонь в школе. Погибли дети и учитель, часть раненых в критическом состоянии.






