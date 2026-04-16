ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
592
Время на прочтение
1 мин

На Закарпатье ученик устроил стрельбу в школе — есть раненый

В одном из учебных заведений Ужгородского района ученик совершил выстрел и ранил одноклассника. На месте работает полиция.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На Закарпатье школьник принес пистолет и выстрелил в одноклассника

На Закарпатье школьник принес пистолет и выстрелил в одноклассника / © Национальная полиция Украины

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 16 апреля, на Закарпатье на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что ученик 9-го класса угрожал участникам образовательного процесса.

О случае сообщили в полиции.

«Несовершеннолетний внезапно на уроке достал пистолет и произвел два выстрела — одним ранил своего одноклассника. После этого парень скрылся в неизвестном направлении. Патрульные полицейские задержали его», — говорится в сообщении.

На месте задержания

На месте происшествия работают наряды полиции. Медики осмотрели потерпевшего, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейский изъяли пистолет — предварительно, травматический.

Следователи и ювенальные полицейские выясняют все обстоятельства. В частности, как в руки несовершеннолетнего попало оружие. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, в Турции неизвестный открыл огонь в школе. Погибли дети и учитель, часть раненых в критическом состоянии.



Дата публикации
Количество просмотров
592
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie