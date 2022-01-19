На Закарпатье учительница травила первоклассницу: педагога от работы не отстранили, но оштрафовали

На Закарпатье учительница травила первоклассницу: педагога от работы не отстранили, но оштрафовали

Школьницу перевели в другой класс.

В Закарпатье учительницу Копашнивской школы оштрафовали за системный буллинг ученицы первого класса.

Об этом сообщает "Общественное".

По словам директора школы Оксана Лембей, в ноябре 2021 года к ней обратилась мама ученицы. Женщина рассказала, что педагог относится к ее ребенку неправомерно. В частности, речь идет о психологическом буллинге относительно школьницы. Кроме того, 24 ноября в присутствии других учеников учительница использовала оскорбительные слова в адрес девочки.

Мать написала заявление. "У нас создана постоянная комиссия по рассмотрению случаев буллинга и этот вопрос мы рассмотрели на заседании комиссии. Учительница написала объяснительную записку и устно объяснила эту ситуацию", — рассказала директор школы.

Кроме того, педагогиня и администрация школы давали пояснения в правоохранительные органы. Затем дело передали в суд. Там учительницу сочла виновной виновной в совершении административного правонарушения и обязали уплатить штраф в сумме 850 грн. Она также должна уплатить 454 грн. судебного сбора.

После инцидента первоклассницу перевели в параллельный класс. Учительницу от работы не отстранили. "Это первый случай. На нее никаких жалоб не было ни официальных, ни устных. Поэтому было устное предупреждение. Мы перевели девочку в параллельный класс и конфликт исчерпан", — заявила директор заведения Оксана Лембей.

По ее словам, ребенок комфортно чувствует себя в новом классе.

Напомним, в Одесской области суд наказал 13-летнего школьника за издевательство над учителями. Штраф заплатит его мать. Расплата за буллинг преподавателей составила 1700 гривен штрафа и 454 гривны судебных издержек.

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