На Закарпатье уклонист вместе с собачкой пытался вплавь бежать в Румынию (фото)

Уклонист нес на руках своего домашнего любимца – йоркширского терьера по имени Тимофей.

Житель Запорожья пытался незаконно пересечь границу и попасть в Румынию. Сбежать из Украины 42-летний мужчина хотел вместе с домашним любимцем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

42-летний мужчина прибыл на Закарпатье, чтобы незаконно пересечь границу. Кроме личных вещей и средств, уклонист нес своего домашнего любимца – йоркширского терьера по имени Тимофей.

Пограничникам задержанный объяснил, что его семья уехала в Бельгию. Он хотел незаконно пересечь границу с Румынией, а оттуда уехать к родным.

Каким образом должен был пересекать границу, правонарушитель не знал. По его словам, жена через социальные сети нашла "дельцов", которые пообещали переправить его в Румынию. Для этого мошенники приказали ехать в Солотвино. Там есть участок украинско-румынской границы, который проходит по реке Тиса.

Однако злоумышленники не сообщили, что мужчине придется пересекать границу глубокой и холодной рекой, в которой он мог утонуть вместе со своей собакой.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации незаконного путешествия задержанного.

На самого правонарушителя составлен протокол о совершении им админправонарушения, предусмотренного ст. "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

Госпогранслужба напомнила, что с начала полномасштабного российского вторжения в водах пограничной Тисы погибло уже более 10 человек. Двух мужчин, недавно едва не утонувших, спасли пограничники.

Напомним, в ноябре СБУ заблокировала еще четыре канала незаконного выезда за границу украинцев призывного возраста в Закарпатской, Львовской и Сумской областях.

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