На Закарпатье уклониста на 4 года отправили в тюрьму: "заблудился" по дороге в воинскую часть

40-летний закарпатец, уклонявшийся от призыва на военную службу, будет отбывать реальный срок за решеткой.
Закарпатский апелляционный суд отменил "условное" наказание, которое назначил суд первой инстанции 40-летнему жителю села Сокирница Хустского района за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.
Как сообщили в прокуратуре Закарпатской области, мужчина будет отбывать реальный срок за решеткой — 4 года.
Следствием было установлено, что после начала полномасштабного вторжения военнообязанный прибыл в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. От прохождения медицинского осмотра в письменном виде отказался.
Впоследствии, во время переезда группы военнообязанных в воинскую часть, воспользовался технической остановкой и скрылся в неизвестном направлении.
Как рассказал сам осужденный, во время остановки на территории Львовщины он отошел в поисках магазина и заблудился. После этого он вышел за пределы населенного пункта, перешел реку и прошел одну деревню прежде, чем ее нашли. Другие военнообязанные подтвердили, что группе сообщили о запрете отлучаться без сопровождения.
Ранее уклонист уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время приговор в отношении него вступил в законную силу.
Напомним, во Львове недавно было приговорено к трем годам лишения свободы местного жителя, проспавшего мобилизацию.
Читайте также: