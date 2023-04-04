На Закарпатье уклонисты бежали за границу в карете скорой: чем все закончилось

Пограничники задержали скорую с уклонителями и фельдшером.

В Закарпатской области задержана карета скорой помощи, которая вывозила уклонистов за границу. Схему организовал фельдшер и его подельник.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Уклонявшихся дельцы перевозили в скорой, чтобы те могли сбежать из Украины и избежать мобилизации.

"С включенными проблесковыми маячками организаторы схемы пересекали посты и доставляли своих "пациентов" в нужное место. Далее те переходили границу самостоятельно. Пограничники задержали фельдшера при попытке переправки военнообязанных. Его сообщника разыскивают", — говорится в сообщении.

Фото: Госпогранслужба Украины

Фото: Госпогранслужба Украины

Напомним, в Одесской области пограничники совместно с представителями Управления миграционной полиции разоблачили очередную схему переправки граждан Украины призывного возраста за границу.

Также в Польше задержали 20-летнего уклоняющегося из Украины, который незаконно попал в это государство, переплыв реку. Теперь его депортируют назад.

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