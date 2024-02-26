На Закарпатье украинцам венгерского происхождения разослали сообщения с угрозами – фото

В Закарпатской области 26 февраля в соцсети Telegram неизвестные разослали угрозы украинцам венгерского происхождения – через бот-систему с однотипным содержанием и идентичным изображением.

Об этом сообщил директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

По его словам, россияне начали воплощать очередную ИПСО по разжиганию межэтнической розни между украинцами и венграми.

Сообщения поступают с аккаунтов с кодами мобильных операторов +7708 (Казахстан) +387 (Босния и Герцеговина), +996 (Кыргызстан).

Угрозы украинцам венгерского происхождения в Закарпатье/Фото/ Facebook: Дмитрий Тужанский

"Суть: создать видимость угроз в адрес венгров Украины и Закарпатья со стороны украинских националистов и спровоцировать межэтническую рознь. Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами забираться из Украины, не раз использованной фразой "мадяров на ножи" + лозунгами "Слава Украине" и т.д. ", – рассказал Тужанский.

Дмитрий Тужанский обратил внимание на несколько важных деталей:

Тексты на венгерском языке неграмотные.

Пример 1: в венгерском языке не говорят "на ноже", а говорят дословно "под нож", то есть kés alá.

Пример 2: типичная ошибка единственного и множественного числа, когда в одном предложении идет сначала обращение на "ты", а затем на "множественное число", то есть дословно это звучит в угрозах как "беги, предатели".



Подобные угрозы через смс, через почту или надписи баллончиком на фасадах зданий появляются геолокационно на Закарпатье или под закарпатских абонентов последние 3-4 года.

Напомним, в марте 2022 года жителям Закарпатья также присылали сообщения призывами вражды по отношению к венгерской громаде.

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