На Закарпатье умер мобилизованный: что известно о трагедии

В Закарпатской области умер мобилизованный. Несчастный случай произошел, когда призывника везли в учебный центр.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского областного центра комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что по дороге в учебный центр у военнообязанного произошло эпилептическое нападение. Оказание медпомощи не спасло его.

"Офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую помощь. Однако медики не успели", — говорится в сообщении.

В ОТЦК подчеркнули, что по данному факту назначена служебная проверка.