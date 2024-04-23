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На Закарпатье умер мобилизованный: что известно о трагедии

На Закарпатье умер мобилизованный: что известно о трагедии

Скорая помощь. / Фото: УНИАН

Назначена служебная проверка.

В Закарпатской области умер мобилизованный. Несчастный случай произошел, когда призывника везли в учебный центр.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского областного центра комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что по дороге в учебный центр у военнообязанного произошло эпилептическое нападение. Оказание медпомощи не спасло его.

"Офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую помощь. Однако медики не успели", — говорится в сообщении.

В ОТЦК подчеркнули, что по данному факту назначена служебная проверка.

Как сообщалось, в феврале в Тернопольской области скончался мужчина, потерявший сознание в ТЦК. Находясь на его территории, состояние здоровья военнообязанного ухудшилось – начались судороги. В результате он упал на землю и ударился головой.

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