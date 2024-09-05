На Закарпатье умер мужчина, которого задержали работники ТЦК: реакция омбудсмана

Дмитрий Лубинец направил запрос Генеральному прокурору с целью выяснения всех обстоятельств дела.

К представителю омбудсмана в Закарпатской области обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее отца якобы незаконно задержали работники ТЦК, а после побоев он скончался.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

“Этот случай требует немедленного, всестороннего и беспристрастного расследования. В настоящее время сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) внесены в ЕРДР”, — написал он.

Дмитрий Лубинец направил запрос Генеральному прокурору с целью выяснения всех обстоятельств дела.

"В случае выявления нарушений, потребую привлечения к ответственности виновных должностных лиц, независимо от их званий, рангов и занимаемых ими должностей", — подчеркнул омбудсман.

Он также отметил, что на Закарпатье возросло количество обращений по поводу неправомерных действий представителей ТЦК и СП.

Напомним, ранее в одном из территориальных центре комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области умер военнообязанный, которого медики сочли годным к службе.

В Ивано-Франковской области произошел очередной инцидент с участием гражданских и ТЦК

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