На Закарпатье утонул уклонист из Николаевщины: пытался бежать в Венгрию через Тису

По информации ГПСУ, это уже 14 случай гибели нарушителя границы в водах Тисы с начала полномасштабного вторжения РФ. Еще трое мужчин погибли в горах при попытке незаконно попасть в Румынию.

На Закарпатье при попытке нелегально пересечь границу с Венгрией утонул мужчина из Николаевщины.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Вчера, 14 марта, пограничники во время патрулирования береговой отмели реки Тиса, по руслу которой проходит граница с Венгрией, увидели двоих мужчин. Злоумышленники бежали в сторону госграницы с резиновой лодкой.

Военнослужащие немедленно приступили к преследованию правонарушителей. Те, в свою очередь, выбросили лодку и начали бежать. Один попытался скрыться в кустарниках, но был задержан. Другой прыгнул в реку.

Мужчину в воде стремительно несло течение. Военнослужащие пытались догонять его по берегу, однако густые кустарники вдоль Тисы помешали спасение человека.

Через несколько минут утопленник исчез из поля зрения пограничников. На место происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции. Проведенные поисковые мероприятия результатов не дали.

Что рассказал другой беглец

Скрывавшегося в кустарниках правонарушителя задержали. Он рассказал, что вместе с товарищем намеревались переплывать Тису на лодке. Лодку им дал неизвестный мужчина, которого они нашли через знакомых. Сам задержанный из Закарпатья, а его спутник приехал из Николаевщины. Это все, что знал тячевец о мужчине, прыгнувшем в воду.

С организатором незаконного пересечения границы задержанный общался только по телефону и выполнял все "инструкции", которые ему предоставлялись. В день, когда они должны были пересечь границу, им приказали спрятаться недалеко от границы и ждать дальнейших указаний.

После этого мужчина в маске принес им резиновую лодку и повел к реке, затем рукой указал направление движения и скрылся. За такой "сервис" задержанный должен был заплатить 3,5 тыс. долларов.

Правоохранители выясняют круг всех лиц, причастных к переправке военнообязанных мужчин через границу.

Поисковые мероприятия тела погибшего уклониста будут продолжены с привлечением водолазов.

Пограничники подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения РФ это уже 14 случай гибели нарушителя границы в водах Тисы. Еще трое мужчин погибли в горах при попытке незаконно попасть в Румынию.

Всего за последние сутки пограничники Мукачевского отряда задержали 11 нарушителей границы.

Как уклонисты пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

На Закарпатье уклонисты очень часто пытаются вплавь переправиться через Тису, которая местами служит границей с Румынией и Венгрией.

На прошлой неделе пограничники задержали группы уклонян — "водолазов" и "лодочников", незаконно пытавшихся пересечь границу по реке Тиса.

В конце февраля румынские пограничники обнаружили без сознания украинца на берегу Тисы. Мужчина умер.

В феврале 25-летний уклонист из Запорожья пытался пробраться на территорию Словакии через горы, но заблудился, после чего сам вызвал полицию.

В декабре прошлого года на Буковине задержали 14 уклонистов, пытавшихся бежать в Румынию по опасным горным тропам.

Читайте также: