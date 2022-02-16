На Закарпатье в доме нашли мертвого мужчину и тяжело раненую женщину: на них напал родственник

Полиция устанавливает причину трагедии.
В селе Дилок Мукачевского района Закарпатской области соседка нашла ранеными 57-летнего мужчину и 88-летнюю женщину. Она вызвала полицию.
Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
На месте происшествия полиция обнаружила мертвым 57-летнего мужчину. У него были многочисленные ножевые ранения. 88-летнюю женщину госпитализировали в реанимацию.
"Проведя все необходимые следственные действия, полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшим нанес во время конфликта их 37-летний родственник. Правоохранители задержали злоумышленника с поличным. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", — говорится в сообщении.
Мужчине инкриминируют ч.1 ст.115 и ч.2 ст. 15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают, что стало причиной расправы.
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