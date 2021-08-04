На Закарпатье в ДТП погиб 34-летний мотоциклист: при осмотре тела полиция нашла подозрительный сверток

Правоохранители расследуют смертельное ДТП.
Возле села Сусково Мукачевского района Закарпатской области в ДТП погиб 34-летний водитель мотоцикла. Он не справился с управлением и врезался в отбойник.
Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
По предварительным данным, ДТП произошло 3 августа в 21:30. Водитель мотоцикла Shineray 34-летний житель Закарпатья не справился с управлением и врезался в отбойник. От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии.
При осмотре тела полицейские нашли подозрительный сверток, в котором были вещества, похожие на наркотики.
Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, возле Львова 23-летний водитель Porsche разбился насмерть.