На Закарпатье в ДТП погиб 34-летний мотоциклист: при осмотре тела полиция нашла подозрительный сверток

На Закарпатье в ДТП погиб 34-летний мотоциклист: при осмотре тела полиция нашла подозрительный сверток

Правоохранители расследуют смертельное ДТП.

Возле села Сусково Мукачевского района Закарпатской области в ДТП погиб 34-летний водитель мотоцикла. Он не справился с управлением и врезался в отбойник.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

Также читайте Оставил лежать на дороге с пробитой головой: в Днепре задержали виновника жуткого ДТП

По предварительным данным, ДТП произошло 3 августа в 21:30. Водитель мотоцикла Shineray 34-летний житель Закарпатья не справился с управлением и врезался в отбойник. От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии.

При осмотре тела полицейские нашли подозрительный сверток, в котором были вещества, похожие на наркотики.

Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, возле Львова 23-летний водитель Porsche разбился насмерть.

Новости Украины: нардеп Юрченко пытается доказать, что во время ДТП в центре Львова был трезвым

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку