На Закарпатье в горах нашли мертвыми двух уклонистов, которые бежали в Румынию: видео

В Закарпатской области нашли мертвыми двух уклонистов, которые через горы бежали в Румынию.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

25 декабря румынские пограничники сообщили о задержании двух украинцев, которые нелегально пересекли границу. Те сообщили, что с ними было еще 4 человека, пропавших по дороге.

"Поиски начали немедленно, однако в первый день они результатов не дали. Позавчера стало известно, что двое пропавших задержали и одного обнаружили мертвым румынские пограничники. До вероятного места нахождения четвертого мужчины со стороны Румынии добраться было невозможно", — говорится в сообщении.

Тогда украинские пограничники решили войти на территорию Румынии со стороны Украины. Там они обнаружили тело еще одного мужчины.

Напомним, 25 декабря в районе горы Пип Иван Мармаросский румынские пограничники задержали двух граждан Украины, незаконно пересекших украинско-румынскую границу. Они сообщили, что вместе с ними находились еще четверо мужчин, которые исчезли из их поля зрения.

Читайте также: