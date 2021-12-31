На Закарпатье в канун Нового года в доме нашли мертвой 17-летнюю девушку

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
В г. Берегово Закарпатской области 31 декабря в жилом доме нашли мертвой 17-летнюю девушку. По предварительным данным, она погибла из-за отравления угарным газом.
Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на источники полиции.
Тело девушки обнаружили в обед 31 декабря. По предварительным данным, она погибла из-за отравления угарным газом.
Известно, что девушка проживала в доме вместе с родителями, однако в день трагедии их не было дома. Дом оборудован газовым котлом.
Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
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