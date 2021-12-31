На Закарпатье в канун Нового года в доме нашли мертвой 17-летнюю девушку

На Закарпатье в канун Нового года в доме нашли мертвой 17-летнюю девушку

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

В г. Берегово Закарпатской области 31 декабря в жилом доме нашли мертвой 17-летнюю девушку. По предварительным данным, она погибла из-за отравления угарным газом.

Также читайте Шла по дороге и упала: на Закарпатье посреди трассы нашли мертвую девушку

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на источники полиции.

Тело девушки обнаружили в обед 31 декабря. По предварительным данным, она погибла из-за отравления угарным газом.

Известно, что девушка проживала в доме вместе с родителями, однако в день трагедии их не было дома. Дом оборудован газовым котлом.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Читайте также: