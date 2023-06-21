На Закарпатье в лесу нашли уклонистов: как местный чиновник помогал мужчинам бежать за границу

Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы.
В Закарпатской области пограничники в лесу обнаружили двух уклонистов и проводника, показывавшего им дорогу за границу. Впоследствии правоохранители задержали еще одного из организаторов схемы – начальника районного отдела Центра пробации на Закарпатье.
Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора и ГБР.
По данным следствия, начальник районного отдела Центра пробации в Закарпатской области вместе с сообщником решили нажиться на незаконной переправке уклонистов за границу. Они нашли двух клиентов, которых за 3000 долларов пообещали незаконно переправить в Словакию. Однако группу злоумышленников украинские пограничники обнаружили в лесу, недалеко от государственной границы.
После этого следствие установило, что одним из организаторов схемы был чиновник из Закарпатья. Его уже задержали и суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Такое же наказание избрали и для сообщника чиновника. Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы.
Продолжается следствие.
Напомним, руководитель одного из подразделений Минобороны вместе с двумя сообщниками во время мобилизации переправляли уклонистов за границу, внося их в систему "Шлях". Правоохранители их разоблачили и задержали.
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